Presentazione del libro Cuore di Loto

La storia di un legame profondo, pensato per essere ponte di fiducia e speranza per chiunque stia cercando la forza di ricominciare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

A Lanciano la presentazione del libro di Maria Rosa Cutrufelli “Il cuore affamato delle ragazze”Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Diritti civili,...

“Antonio Russo – Uno scrupoloso reporter di cuore”, a palazzo Sirena la presentazione del libro di Jacopo Ottenga BarattucciIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Presentazione Fiori di Loto

Temi più discussi: Il cuore tra corpo e coscienza nel libro di Chiara Legnaro. Presentazione in Sala degli affreschi lunedì 13 aprile 2026; La legge del cuore. L’ascesa di Claudia Conte, dal libro al Viminale di Piantedosi; Presentazione del libro 'La relazione medico-paziente al tempo dell’intelligenza artificiale' alla Gipsoteca di Arte Antica; Giacomo Costanzo presenta il suo libro Massimo Troisi: Il poeta del cuore.

Il 7 aprile a Sala Consilina la presentazione del libro Perché di te o cuore si nutre la vita di Carlotta MaucioniPerché di te o cuore si nutre la vita è il titolo del libro di Carlotta Maucioni che sarà presentato il 7 aprile, alle ore 19, presso l’Auditorium del Polo Cappuccini a Sala Consilina, a cura dell’a ... ondanews.it

Giacomo Costanzo presenta il suo libro Massimo Troisi: Il poeta del cuoreUn omaggio intenso e sentito a uno degli artisti più amati del panorama italiano: Massimo Troisi. Venerdì prossimo alle ore 18.00, presso la Libreria Raffaello, via Kerbaker 35 Napoli si terrà la pres ... trcgiornale.it

Intercettato a Los Angeles per la presentazione del film sullo Scudetto, il presidente del Napoli apre alla possibilità di liberare Conte per l'Italia - facebook.com facebook