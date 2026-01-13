Antonio Russo – Uno scrupoloso reporter di cuore a palazzo Sirena la presentazione del libro di Jacopo Ottenga Barattucci
Mercoledì a palazzo Sirena si terrà la presentazione del libro di Jacopo Ottenga Barattucci, intitolato “Antonio Russo – Uno scrupoloso reporter di cuore”. L’evento approfondisce la figura di Antonio Russo, giornalista scomparso prematuramente, e il suo impegno professionale. Un’occasione per conoscere meglio la sua vita e il suo lavoro, attraverso le parole dell’autore, in un ricordo sobrio e rispettoso.
«Antonio Russo è morto per esserci, Jacopo Ottenga Barattucci scrive per non lasciarlo morire due volte». È l’epilogo della prefazione di Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets e inviata di guerra di lungo corso, al libro “Antonio Russo – Uno scrupoloso reporter di cuore” di Jacopo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Una storia che chiede attenzione. E memoria. Sabato 17 gennaio, il Foyer di Palazzo Sirena ospita la presentazione di “Antonio Russo. Uno scrupoloso reporter di cuore”, il volume di Jacopo Ottenga Barattucci che ricostruisce la vita, le scelte e il coraggio d - facebook.com facebook
