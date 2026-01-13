Antonio Russo – Uno scrupoloso reporter di cuore a palazzo Sirena la presentazione del libro di Jacopo Ottenga Barattucci

Mercoledì a palazzo Sirena si terrà la presentazione del libro di Jacopo Ottenga Barattucci, intitolato “Antonio Russo – Uno scrupoloso reporter di cuore”. L’evento approfondisce la figura di Antonio Russo, giornalista scomparso prematuramente, e il suo impegno professionale. Un’occasione per conoscere meglio la sua vita e il suo lavoro, attraverso le parole dell’autore, in un ricordo sobrio e rispettoso.

«Antonio Russo è morto per esserci, Jacopo Ottenga Barattucci scrive per non lasciarlo morire due volte». È l’epilogo della prefazione di Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets e inviata di guerra di lungo corso, al libro “Antonio Russo – Uno scrupoloso reporter di cuore” di Jacopo. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

