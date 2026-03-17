La stagione turistica in Umbria sta iniziando con prenotazioni in calo, soprattutto da paesi esteri, a causa della recente escalation del conflitto tra Iran e Israele. Le prenotazioni per le festività di Pasqua sembrano aver subito una battuta d’arresto, mentre gli operatori del settore si mostrano cauti riguardo ai prossimi mesi. La situazione attuale influisce sulle aspettative di una ripresa stabile per la regione.

La stagione turistica in Umbria si apre tra aspettative e incertezze. Dopo l’esplosione del conflitto tra Iran e Israele si registrano infatti i primi rallentamenti nelle prenotazioni, soprattutto dall’estero. A fare il punto è il presidente di Federalberghi Umbria, Giuseppe Fittuccia, che parla di una situazione complessa ma non priva di segnali positivi. "I presupposti per una buona stagione turistica ci sono tutti – spiega – ma il conflitto sta provocando rallentamenti importanti, a iniziare dai turisti provenienti dagli Stati Uniti". Il clima di incertezza internazionale e le difficoltà nei collegamenti aerei stanno infatti incidendo sulle scelte di viaggio di molti visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo, gli effetti della guerra: "Pasqua: prenotazioni in frenata. Ma restiamo cautamente ottimisti"

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