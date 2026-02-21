al boom del turismo mancano sempre gli arrivi dei cinesi

L’aumento del turismo in Italia non si traduce ancora in numeri significativi di visitatori cinesi. La strategia di attrazione del Paese si muove su due binari distinti, creando disparità tra turismo d’affari e quello ricreativo. Anche le iniziative più efficaci hanno bisogno di un aggiornamento, per adattarsi alle nuove sfide globali. Solo così si potrà migliorare la presenza cinese e rafforzare il settore turistico nazionale.

La politica dell’attrattività, turistica e business, cammina a due velocità diverse e anche perla migliore, quelle turistica, ci sarebbe bisogno di un tagliando, con un piano che porti entrambe a consolidare i risultati attuali nonostante le complesse varianti che si stanno manifestando a livello globale. Il turismo italiano gode di ottima salute, il numero di visitatori dall’estero è in costante aumento, le previsioni per il lustro in corso potrebbero avvicinarsi al record dei 100 milioni di arrivi, non più concentrati come nel passato in primavera-estate per il balneare e in inverno per la montagna, ma per ben oltre i 10 mesi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

