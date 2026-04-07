Dopo le festività pasquali, il Prato si prepara a tornare in campo con una partita decisiva contro il Foligno, un match che vale doppio ai fini della classifica. La vittoria consentirebbe alla squadra di assicurarsi matematicamente un posto nei playoff e di mettere in cassaforte la qualificazione. La squadra ha trascorso le giornate di Pasqua e Pasquetta in relax, prontamente pronta a riprendere gli allenamenti.

Trascorse Pasqua e Pasquetta in serenità per ricaricare le pile, il Prato è pronto a tornare a lavoro oggi. Alle 15 prenderà il via la seduta allo Stadio Lungobisenzio, dove la squadra comincerà a preparare il prossimo, delicato, impegno di campionato. Domenica, i lanieri saranno di scena sul terreno di gioco dello stadio "Enzo Blasone", casa di quel Foligno che rincorre in classifica Risaliti e compagni a distanza di appena quattro lunghezze. Vincere in terra umbra significherebbe mettere in cassaforte la qualificazione ai playoff, ma anche un pareggio potrebbe essere considerato un buon risultato. L’obiettivo dei biancazzurri però è quello di provare a ottenere il secondo posto, presentandosi così nel tabellone degli "spareggi" da testa di serie numero uno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, il duello con il Foligno vale doppio. Vincere significa playoff in cassaforte

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