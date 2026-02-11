Prato carcere della Dogaia | spaccio di droga e uso di cellulari Una rete con droni e galoppini

La Procura di Prato sta indagando su un giro di droga nel carcere della Dogaia. Gli agenti hanno scoperto che alcuni detenuti usano cellulari per ordinare e spacciarsi droga, anche grazie a droni e “galoppini”. Le indagini sono in corso per smantellare questa rete e capire come funziona.

PRATO – Spaccio di droga organizzato e uso di microcellulari per le ordinazioni. E’ su questi filoni che indaga la Procura di Prato. Che informa di perquisizioni, dalla notte scorsa 10 febbraio 2026, in particolare nella quarta sezione dove fa base una fiorente e “pulviscolare” rete di spaccio ad uso dei detenuti – cocaina ed hashish – di cui risulta leader un 25enne di Roma. Il giovane, spiega la procura di Prato, avrebbe colmato il vuoto creatosi nell’attività illecita dopo le perquisizioni e i sequestri dei mesi scorsi in altre due sezioni del carcere. Il procuratore Luca Tescaroli aggiorna stamani sulla situazione nel penitenziario La Dogaia spiegando che il flusso di telefoni dentro il carcere è strumentale alla gestione degli stupefacenti, fatti introdurre con lanci da droni che sorvolano l’istituto, pacchi o con stratagemmi in occasione di colloqui. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Nelle ultime settimane, all’interno del carcere della Dogaia sono aumentati gli episodi di violenza e illegalità.

