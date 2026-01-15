Brt ripartono i lavori | via Marittima verso il ritorno al doppio senso

Sono ripresi i lavori per il progetto Bus Rapid Transit (Brt), in particolare sulla via Marittima, segnando la fase finale dell’intervento. L’obiettivo è ripristinare il doppio senso di circolazione, migliorando la mobilità locale. L’amministrazione comunale ha annunciato che questa seconda fase mira a concludere l’intervento senza ulteriori ritardi, garantendo un miglioramento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblico nella zona.

Sono ripresi i lavori per la seconda e, secondo le intenzioni dell'amministrazione comunale, conclusiva fase del Bus Rapid Transit (Brt). Il cantiere è tornato attivo in via Aldo Moro, dove si procede al completamento delle fermate dedicate al bus elettrico.

