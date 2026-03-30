Autostrada completati i lavori su due viadotti | cessa il doppio senso di marcia all' altezza di Casteldaccia

Questa mattina, i lavori di manutenzione sui viadotti Cubo e Perriera lungo l’autostrada A19 in direzione di Palermo sono stati completati con qualche giorno di anticipo rispetto all’esodo pasquale. Anas ha terminato gli interventi sui giunti di dilatazione e sulla pavimentazione, determinando la cessazione del doppio senso di marcia all’altezza di Casteldaccia. La circolazione è tornata regolare sui due viadotti interessati.

I lavori si inquadrano nel più ampio piano di ammodernamento della Palermo-Catania. Schifani: "Stiamo recuperando ritardi accumulati negli anni" Questa mattina, con qualche giorno di anticipo rispetto all’esodo pasquale, Anas ha completato i lavori ai giunti di dilatazione e alla pavimentazione dei viadotti Cubo e Perriera, lungo l’autostrada A19, in direzione Palermo, nel territorio di Casteldaccia. I lavori erano partiti lo scorso 24 febbraio. Ultimato il cantiere, cessa anche il temporaneo doppio senso di marcia fra i chilometri 9,350 e 10,100 della carreggiata in direzione Catania. Una condizione che agevolerà gli spostamenti dell’utenza durante le vacanze di Pasqua, scongiurando probabilmente il rischio di eventuali code e rallentamenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Autostrada, completati i lavori su due viadotti: cessa il doppio senso di marcia all'altezza di Casteldaccia Articoli correlati Autostrada Palermo-Catania, sul viadotto Cinque Archi doppio senso di marcia per 10 mesiA partire da lunedì 12 gennaio inizieranno i lavori di risanamento strutturale e adeguamento delle barriere metalliche di sicurezza del viadotto... Autostrada A1: trattro Firenze sud-Incisa, riaperte al traffico due corsie per senso di marciaAl momento il traffico scorre su due corsie in entrambe le direzioni e si registrano code per traffico intenso sia verso Firenze che verso Roma. Tutto quello che riguarda Autostrada completati i lavori su due... Temi più discussi: Torino-Savona, da fine mese due corsie per senso di marcia nei weekend; Posticipata la riapertura del collegamento diretto tra il casello di Verona Est e la Tangenziale Sud di Verona; Completati i lavori, riapre il pontile di Vasto Marina; Forlimpopoli, rotonda sulla tangenziale: completati i lavori di illuminazione. Completati i lavori sui viadotti lungo l’autostrada A19 nel territorio di Casteldaccia, Schifani: Recuperiamo i ritardi accumulati negli anniCompletati i lavori sui viadotti lungo l'autostrada A19 nel territorio di Casteldaccia, Schifani: Recuperiamo i ritardi accumulati negli anni ... italpress.com Riapre autostrada A19 a Casteldaccia, finiti i lavori sui viadotti Cubo e Perriera lungo la Palermo CataniaStop al cantiere lungo l’autostrada A 19 Palermo Catania all’altezza di Casteldaccia e del viadotto che si snoda nell’area. Questa mattina, in anticipo rispetto all’esodo pasquale, Anas ha completato ... blogsicilia.it Questa mattina, in anticipo rispetto all’esodo pasquale, Anas ha completato i lavori ai giunti di dilatazione e alla pavimentazione dei viadotti Cubo e Perriera, lungo l’autostrada A19 in direzione Palermo, nel territorio di Casteldaccia x.com Un paese di passaggio a pochi passi dall'autostrada è sotto il controllo dei nuclei operativi #IlPresidio - venerdì sera alle 21.25 in prima TV su #DMAX, canale 52 - facebook.com facebook