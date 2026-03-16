Poste Italiane in Irpinia webinar di educazione finanziaria anche in modalità LIS
Poste Italiane ha organizzato un webinar di educazione finanziaria in Irpinia, offrendo anche una versione in modalità LIS per favorire l’inclusione. L’iniziativa rientra nel rinnovo del progetto volto a diffondere una maggiore consapevolezza su temi finanziari, assicurativi e previdenziali tra i cittadini della zona. L’evento è rivolto a un pubblico vario e si svolge in modalità digitale per raggiungere più partecipanti.
Poste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Martedì 17 e giovedì 19 marzo, i primi due incontri, dal titolo “La protezione" e "Il risparmio e gli investimenti", dedicati ai cittadini della provincia di Avellino. Questi incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli in linea con i propri obiettivi personali e familiari. I webinar saranno accessibili a tutti i cittadini, anche con sottotitoli e interprete LIS. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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