Poste Italiane in Irpinia webinar di educazione finanziaria anche in modalità LIS

Poste Italiane ha organizzato un webinar di educazione finanziaria in Irpinia, offrendo anche una versione in modalità LIS per favorire l’inclusione. L’iniziativa rientra nel rinnovo del progetto volto a diffondere una maggiore consapevolezza su temi finanziari, assicurativi e previdenziali tra i cittadini della zona. L’evento è rivolto a un pubblico vario e si svolge in modalità digitale per raggiungere più partecipanti.

Poste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Martedì 17 e giovedì 19 marzo, i primi due incontri, dal titolo “La protezione" e "Il risparmio e gli investimenti", dedicati ai cittadini della provincia di Avellino. Questi incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli in linea con i propri obiettivi personali e familiari. I webinar saranno accessibili a tutti i cittadini, anche con sottotitoli e interprete LIS. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Poste Italiane, webinar di educazione finanziaria anche in modalità LISPoste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Poste Italiane, webinar di educazione finanziaria: come partecipareProseguono per i cittadini irpini gli appuntamenti di Educazione Finanziaria in modalità webinar.

Approfondimenti e contenuti su Poste Italiane

Discussioni sull' argomento Poste Italiane, avviati i lavori del progetto Polis nell'ufficio di Vallesaccarda; Poste Italiane, l'app 'P' supera 4 mln utenti giornalieri; Poste Italiane, consegne in aumento del 24% nella provincia di Salerno; La Situation Room di Poste italiane, da Genova parte la sicurezza di metà Italia.

Lavorare per Poste Italiane, assunzioni in 13 regioni per diplomati: come fare la domanda e le proveAAA portalettere cercansi. È in dirittura d'arrivo la procedura di Poste italiane per l'assunzione di personale da dislocare in 77 province nel Centro-Nord Italia. Poste assume portalettere Il termine ... ilmattino.it

ASSALTO NELLA NOTTE AL BANCOMAT DELLE POSTE A SANTOMENNA Altro ATM fatto esplodere in provincia di Salerno. Questa notte, intorni alle 4, la banda dei bancomat ha fatto esplodere lo sportello bancomat di Poste Italiane a Santomenna - facebook.com facebook

#PosteItaliane prende parte all'iniziativa #DigitaleFacile, in collaborazione con la Regione Lombardia e con ARIA S.p.A., per aiutare i cittadini a migliorare le loro competenze nell'uso delle tecnologie e rendere il mondo digitale accessibile e comprensibile a t x.com