Installati in città da Poste Italiane e Dhl tre locker per la consegna e il ritiro dei pacchi

Poste Italiane e Dhl hanno installato tre locker per la consegna e il ritiro dei pacchi a Pescara, per rispondere alle crescenti richieste di consegne rapide. La decisione nasce dall’aumento delle vendite online, che ha portato a una maggiore domanda di punti di ritiro facilmente accessibili. I nuovi locker si trovano in zone strategiche della città e sono aperti anche durante i fine settimana. La novità mira a semplificare le consegne quotidiane dei cittadini.

I locker, collocati in via Saline, via Passolanciano e via Tiburtina a Pescara, sono fra i primi installati in Abruzzo e fanno parte dei 10mila che saranno attivati su tutto il territorio nazionale Locker Italia, la joint venture per l’e-commerce costituita da Poste Italiane e Dhl eCommerce, ha installato tre locker per la consegna e il ritiro dei pacchi a Pescara. Nel capoluogo adriatico i locker si trovano in via Saline 34 in un negozio di informatica (aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30), in via Passolanciano 75 nell’ufficio postale “Pescara 5” (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:05 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35), in via Tiburtina 386 in un centro commerciale e accessibile h24. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

A Chieti e Sambuceto i primi locker installati in Abruzzo da Poste Italiane per la consegna e il ritiro dei pacchiA Chieti e Sambuceto sono stati installati i primi locker in Abruzzo da Poste Italiane.

Poste italiane: nell’ufficio postale di Bibbiena stazione installato un locker per la spedizione e il ritiro automatico dei pacchiPoste Italiane ha installato un locker automatico all’interno dell’ufficio postale di Bibbiena Stazione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Empoli Città amica delle malattie rare, debutta il 1° convegno di ATR Italia. Verrà donata un'installazione artistica al Comune; Ponte Monumentale, nuova illuminazione scenografica in via XX Settembre; Tolleranza zero in città: arrivano i rilevatori di velocità e foto ai semafori per chi passa col rosso - FoggiaToday; La città degli oggetti.

Ingressi in città, saranno installati sei nuovi autovelox e due photoredIl Comune di Foggia comunica che questa mattina sono iniziati i lavori propedeutici all’installazione di dispositivi misuratori di velocità nei punti di ingresso della città e nelle strade in cui si p ... foggiacittaaperta.it

Dai data center installati in città A2A ricaverà energia termica per scaldare 1350 appartamentiRicavi in aumento del 13% (6,9 miliardi) e utile netto in leggero calo (-11%). Sono i risultati del primo semestre 2025 di A2A che per l’amministratore delegato Renato Mazzoncini «confermano la ... brescia.corriere.it

Poste Italiane: il passaporto si può richiedere anche all'ufficio postale di San Clemente - facebook.com facebook

Aperte le Graduatorie Poste Italiane 2026 per 840 Addetti smistamento: Domande dal 24 Febbraio al 2 Marzo Info e requisiti nel primo commento x.com