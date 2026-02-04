A Chieti e Sambuceto i primi locker installati in Abruzzo da Poste Italiane per la consegna e il ritiro dei pacchi

A Chieti e Sambuceto sono stati installati i primi locker in Abruzzo da Poste Italiane. Poste italiane, insieme a DHL eCommerce, ha messo in funzione due nuovi punti per consegnare e ritirare i pacchi. Le scatole automatiche sono già operative e permettono ai clienti di gestire le spedizioni in modo più comodo e rapido.

Locker Italia, la joint venture per l'e-commerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce, ha installato due locker per la consegna e il ritiro dei pacchi a Chieti e Sambuceto. In particolare, a Chieti il locker si trova in via Filippo Masci, nel parcheggio coperto di un centro commerciale

