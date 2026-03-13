Referendum il giornalista Ranucci per il No | Serve alla politica per sbarazzarsi del potere giudiziario

Un giornalista ha dichiarato che i procedimenti giudiziari a suo carico sono più di 200 e sono legati al suo lavoro. Ha affermato che questa situazione potrebbe portare la politica a cercare di ridimensionare il potere giudiziario. La sua posizione si inserisce nel dibattito sul referendum, con un focus sulla relazione tra politica e giustizia.

Il giornalista è stato ospite al cinema Eliseo sia per presentare il suo ultimo libro "Il ritorno della casa. Giustizia: l'ultimo assalto" "Come giornalista ho oltre 200 procedimenti giudiziari in corso per aver svolto il mio lavoro. Chi più di me dovrebbe essere arrabbiato con la magistratura e magari volerla depotenziare?". A parlare è stato Sigfrido Ranucci, giornalista di Reporter. Il giornalista giovedì pomeriggio è stato ospite al cinema Eliseo sia per presentare il suo ultimo libro "Il ritorno della casa. Giustizia: l'ultimo assalto" sia per sostenere le motivazioni del no al referendum del 22, 23 marzo. Insieme a lui, sul palco, il sostituto procuratore Rocco Gustavo Maruotti, segretario generale dell’Associazione Nazionale Magistrati e rappresentante del Comitato per il No di Bologna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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