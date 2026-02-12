Troncone | Sono decisamente per il No al referendum sul potere giudiziario

Questa sera a Avellino, il giudice Troncone dice chiaramente di essere per il No al referendum sul potere giudiziario. Lo ha affermato durante la cerimonia del “Premio all’Impegno Quotidiano – Pasquale Campanello” all’Istituto Comprensivo “F”. Troncone ha spiegato le sue ragioni, criticando le modifiche proposte e sottolineando i rischi di indebolire l’indipendenza della magistratura. La sua posizione si inserisce nel dibattito acceso che si sta sviluppando in vista della consultazione popolare.

Avellino, — Questa sera, a margine dell'ottava edizione del "Premio all'Impegno Quotidiano – Pasquale Campanello", svoltasi presso l'Istituto Comprensivo "F. Tedesco" di San Tommaso, ad Avellino, Maria Antonietta Troncone, già Procuratore della Repubblica di Napoli Nord e presidente di Agrorinasce, è intervenuta sul referendum in programma il 22 e 23 marzo, dichiarando la propria posizione contraria. L'ex procuratore ha precisato che la propria posizione non va letta come una difesa di categoria. "Non si tratta di una difesa corporativa, ma della consapevolezza che solo un potere giudiziario autonomo può effettivamente indagare contro tutti, contro i potenti e contro chiunque commetta crimini, senza distinzioni".

