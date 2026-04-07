Possiamo distruggere l’Iran in una notte | l’ultimatum di Trump scade tra poche ore

Nelle ultime ore, un ex presidente degli Stati Uniti ha lanciato un’ulteriore dichiarazione minacciosa nei confronti dell’Iran, affermando che potrebbe essere distrutta in una notte. La sua affermazione è arrivata mentre il suo ultimatum, scaduto nelle scorse ore, ha generato tensione tra le autorità di Teheran e Washington. La situazione rimane sotto osservazione, con possibili conseguenze internazionali legate alle minacce espresse.

Washington, 7 aprile 2026 – Donald Trump torna ad alzare il livello dello scontro con l’Iran e conferma la scadenza imminente dell’ultimatum rivolto a Teheran, accompagnandola con una nuova minaccia militare: gli Stati Uniti, ha detto, sarebbero in grado di distruggere il Paese “in una notte”, con l’ultimatum che scade oggi alle 20 ora di Washington. Le dichiarazioni sono arrivate durante una lunga conferenza stampa alla Casa Bianca, nella stessa giornata segnata anche dal tradizionale evento pasquale, ma dominata soprattutto dal dossier iraniano e dall’assenza di un’intesa nei negoziati. Il presidente americano ha insistito sul fatto che la proposta avanzata da Teheran non basta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

L'ultimatum di Trump all'Iran: possiamo distruggervi in una notteL'Iran intero "potrebbe essere eliminato in una sola notte e questa notte potrebbe arrivare domani".

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Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN

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