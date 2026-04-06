L' ultimatum di Trump all' Iran | possiamo distruggervi in una notte

L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Iran potrebbe essere distrutto in una sola notte, affermando che questa possibilità potrebbe concretizzarsi in breve tempo. La frase ha provocato reazioni e discussioni su eventuali minacce e tensioni tra i due paesi. La dichiarazione ha attirato l'attenzione dei media e ha riacceso il dibattito sulle relazioni internazionali e sulla politica di deterrenza.

L'Iran intero "potrebbe essere eliminato in una sola notte e questa notte potrebbe arrivare domani". L'avvertimento con cui Donald Trump, in una conferenza stampa fiume alla Casa Bianca, ha ribadito la scadenza del suo ultimatum imposto a Teheran - le 20 ora della costa est di martedì - è giunto al termine di una giornata in cui qualcosa è parso muoversi dal punto di vista diplomatico. Una proposta che prevede un cessate il fuoco di 45 giorni e la riapertura dello Stretto di Hormuz è stata recapitata a Usa e Iran dai mediatori di Pakistan, Egitto e Turchia. Axios ha fatto sapere che è solo "una delle tante idee" delle quali si discute e che Trump non ha ancora dato un eventuale via libera, mentre da parte dell'Iran è arrivata nello stesso giorno una risposta agli Usa, consegnata tramite il Pakistan. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'ultimatum di Trump all'Iran: possiamo distruggervi in una notte Trump mette l’Iran di fronte al bivio finale: accordo o inferno. “In una notte possiamo distruggere il Paese”“Sì”, è stata la risposta secca di Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca che gli chiedevano se la scadenza dell’ultimatum all’Iran martedì... Leggi anche: Ultimatum di Trump e contro ultimatum di Khamenei in scadenza. La guerra in Iran si avvia verso una nuova escalation Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare Temi più discussi: L’Iran respinge l’ultimatum di Trump; Ultimatum di Trump per la resa dell’Iran: Tra 48 ore scatenerò l’inferno; Trump, ultimatum finale all'Iran: la minaccia e il rischio di crimini di guerra; Post criptico di Trump, sembra prorogare l'ultimatum per l'Iran. Cosa succede martedì 7 aprile alle 20? Il post criptico di Trump e le minacce all'Iran per riaprire quel ca**o di StrettoIl capo della Casa Bianca lancia un ultimo avvertimento a Teheran prima di mettere a ferro e fuoco il Paese. Le sue parole aprono anche un fronte interno: Sui social si sta scatenando come un pazzo s ... today.it Ultimo ultimatum? Trump all'Iran: Domani notte potremmo cancellarviA 24 ore dallo scadere del termine dato a Teheran, il presidente degli Stati Uniti avverte ancora il regime. Poi minaccia il carcere per il giornalista che ha ... huffingtonpost.it Trump: «L'Iran può essere eliminato in una notte: potrebbe essere domani» facebook MEDIO ORIENTE | Trattativa a distanza Usa-Iran, Trump: "Progressi, ma non sufficienti". Teheran avrebbe già respinto il possibile accordo e avanzato una controproposta #ANSA x.com