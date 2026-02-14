Porto Torres 257mila euro per combattere il rumore | un progetto Interreg per un futuro più silenzioso e sostenibile

A Porto Torres, un progetto da 257 mila euro mira a ridurre il rumore portuale e migliorare la vita dei cittadini. La causa è l’inquinamento acustico causato dalle attività nel porto, che spesso disturbano le abitazioni vicine. Il progetto Claster si propone di installare barriere acustiche e strumenti innovativi per ridurre il livello di rumore. L’obiettivo è creare un ambiente più tranquillo e sostenibile per tutta la comunità.

Porto Torres Contro il Rumore: Un Claster di Innovazione per un Futuro più Silenzioso. Porto Torres si prepara a una trasformazione significativa con l’avvio del progetto Claster, un’iniziativa da 257 mila euro volta a ridurre l’inquinamento acustico generato dalle attività portuali e migliorare la qualità della vita dei residenti. Finanziato dal programma transfrontaliero Interreg Italia-Francia Marittimo 2021–2027 e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (Fesr), il progetto rappresenta un investimento concreto nella sostenibilità ambientale e nella vivibilità urbana. Un Quadro Transfrontaliero per la Sostenibilità Portuale.🔗 Leggi su Ameve.eu Porto Torres: Carabinieri al lavoro, 6mila euro di multe e 5 kg di alimenti sequestrati per irregolarità. I carabinieri di Porto Torres hanno effettuato controlli notturni in vari locali della città. Multe, incassati 257mila euro: boom di verbali per la sosta A Mondolfo, l'incremento dei controlli stradali da parte della polizia locale ha portato a un aumento delle sanzioni per sosta, con un totale di 257mila euro incassati. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Porto Torres avvia il progetto Claster per ridurre il rumore portualeA Porto Torres prende il via Claster, progetto europeo che riduce il rumore portuale con sistemi Its e asfalto fonoassorbente innovativo. sassarioggi.it Porto Torres, al via il progetto CLASTER per ridurre il rumore portualePorto Torres. Entrano nel vivo a Porto Torres le attività del progetto CLASTER, acronimo di Compatibilità e Sostenibilità Rumore Portuale, finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia?Francia ... sassarinotizie.com Maltempo Sardegna, traghetto in difficoltà a Porto Torres per la mareggiata: la nave rompe gli ormeggi - VIDEO facebook Laboratorio di maschere a Porto Torres: asse col Carnevale di Viareggio x.com