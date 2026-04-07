Porte aperte alla Cabina A della stazione di Padova

La società che gestisce le ferrovie in regione ha deciso di aprire al pubblico la ex cabina A di comando scambi della stazione di Padova. L’iniziativa riguarda la Cabina A della stazione, situata nella zona dei binari, e permette ai visitatori di entrare in uno degli spazi storici legati alla gestione del traffico ferroviario locale. L’apertura si inserisce in un’operazione di valorizzazione di alcuni ambienti storici della stazione.

Società Veneta Ferrovie APS apre al pubblico la ex cabina A di comando scambi della stazione di Padova. Il pubblico potrà interagire con l'apparato a leve all'interno, rimesso in funzione a scopo didattico. Dalla terrazza è possibile inoltre ammirare da vicino il passaggio di treni merci, passeggeri, Frecciarossa, Italo e molto altro ancora. Per info: 347 2120898 ore serali. Per conferma evento, condizioni di accesso e informazioni: [email protected] – www.societavenetaferrovie.it. DETTAGLI: La vecchia Cabina A di Padova apre al pubblico il prossimo 19 aprile (domenica), dalle 10 alle 17. Sarà possibile vedere i vecchi apparati di comando della stazione, ristrutturati e ripristinati dall’Associazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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