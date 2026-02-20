Porte Aperte alla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base della Federico II

Novemila studenti delle superiori visitano la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base della Federico II durante l’evento “Porte Aperte”. La causa è l’iniziativa organizzata negli Open Day dell’ateneo, che permette ai ragazzi di esplorare laboratori e aule. Durante la giornata, molti si sono fermati a parlare con docenti e studenti, scoprendo le opportunità offerte dai corsi di ingegneria e scienze. Alcuni hanno già scelto di iscriversi, altri vogliono solo capire meglio cosa studiare in futuro. La giornata si conclude con un’ultima visita guidata.

Per sette giorni gli spazi universitari si sono trasformati in luoghi di confronto diretto tra futuri studenti, docenti e ricercatori, con presentazioni dei corsi di laurea, visite ai Dipartimenti, dimostrazioni scientifiche e attività laboratoriali. Sono stati illustrati 35 corsi di laurea di primo livello afferenti alla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, offrendo ai partecipanti una panoramica completa delle opportunità formative e professionali. “Qui c’è un’università di grande qualità, quindi invitiamo i ragazzi a riflettere bene sulle opportunità che offre questa città e a non lasciare questa terra solo per inseguire una moda.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Napoli celebra la Giornata delle donne nella scienza: alla Federico II la II Conferenza internazionale Leggi anche: Porte aperte alla Don Milani : sabato 31 gennaio la scuola si presenta tra innovazione e inclusione Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Brescia: porte aperte per le scuole al Museo Multisensoriale di Bambini in Braille: l’arte che si può sentire, toccare e vivere - Radio Bruno; Al Polo didattico di Grottaminarda l'Open Day per la formazione degli infermieri e dei logopedisti del futuro; Open day, mercoledì 25 febbraio l'Università di Siena apre le sue porte; Porte aperte per ascoltare i giovani. Alla scuola di magìa. Porte aperte alla ScalaOggi al Teatro alla Scala, alle ore 15, nell’ambito di Grandi spettacoli per piccoli e famiglie appuntamento dedicato ai bambini con una nuova avventura di Lalla e Skali… la Scuola di magia. I due ... ilgiorno.it Scuola estiva comunale. Porte aperte alla comunitàSpettacolo, partecipazione e condivisione hanno segnato la festa della Scuola Estiva Comunale di Zelo Buon Persico, venerdì 11 luglio, un momento centrale nel percorso educativo estivo promosso ... ilgiorno.it Porte aperte da oggi, giovedì 19 febbraio, a domenica - facebook.com facebook