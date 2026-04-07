Pontecorvo fiera agricola del Basso Lazio

A Pontecorvo si svolgerà dal 10 al 12 aprile 2026 la tradizionale fiera agricola del Basso Lazio, un appuntamento che richiama agricoltori e operatori del settore da tutta la regione. L'evento, giunto alla sua prossima edizione, si propone di offrire un'importante vetrina per prodotti agricoli e zootecnici, con l'obiettivo di coinvolgere professionisti e appassionati. Dopo il successo della precedente edizione, gli organizzatori stanno pianificando un'edizione ancora più ricca di iniziative e esposizioni.

TORNA LA GRANDE FIERA AGRICOLA DEL BASSO LAZIO! Segnate le date: 10, 11 e 12 Aprile 2026 per l'evento più atteso del settore agricolo e zootecnico del Lazio!Dopo il successo dell'ultima edizione, stiamo lavorando per rendere l'evento del 2026 ancora più ricco e sorprendente.Per darvi un'idea di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it XIX Edizione di Fiera Agricola 2026: a Caserta tre giorni tra saperi, sapori e innovazione agricolaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Leggi anche: Fiera Agricola 2026: presentata la XIX edizione all’I.T.S. Guido Carli nel segno del claim “Vivere bene tra saperi e sapori” Dal 10 al 12 aprile a Pontecorvo torna la Fiera Agricola del Basso Lazio con aziende, prodotti Si parla di: Sagre nel Lazio aprile 2026, arriva una grande primavera; +++ Eventi Lazio aprile 2026: cosa fare fino al 12 tra Roma, mare e borghi. Pontecorvo, al via la III edizione della Fiera Agricola del Basso LazioSono 140 gli espositori che daranno il via alla terza edizione della Fiera Agricola del Basso Lazio che si terrà a Pontecorvo nel quartiere fieristico allestito in piazza Papa Giovanni Paolo II e in ... ilmessaggero.it