Ponte sullo Stretto di Messina Salvini | ‘È un segnale di speranza’

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dichiarato che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un segnale di speranza. La sua affermazione arriva dopo che sono stati avviati i lavori preliminari e si sono susseguite diverse discussioni politiche riguardo al progetto. La questione del ponte è al centro di un dibattito pubblico e politico da diversi anni.

Secondo il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la costruzione del ponte segnerà la più grande battaglia contro mafia e 'ndrangheta, fenomeni che prosperano in assenza di opportunità lavorative Il progetto delPonte sullo Stretto di Messinaè tornatoal centro del dibattito politico e sociale in Italia, suscitando dichiarazioni forti eaccese polemichetraposizioni favorevoli e contrarie. Durante unamanifestazionepro-ponte tenutasi aMessina, il ministro delle InfrastruttureMatteo Salviniha definito l’opera come “la più grande iniziativa di migrazione di ritorno verso la Sicilia“. Secondo Salvini, la realizzazione... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ponte sullo Stretto di Messina, Salvini: ‘È un segnale di speranza’ Articoli correlati Ponte sullo Stretto, Salvini: “Sarò a Messina sabato 28 per la prima manifestazione 'sì-ponte'”“Sarò a Messina sabato 28, hanno realizzato finalmente la prima manifestazione sì-ponte e quindi sarò onorato di esserci”. Ponte sullo Stretto, fondi bloccati e nuovo stop: “rinuncia” di SalviniLa Ragioneria generale dello Stato ha apportato alcune correzioni al decreto legge infrastrutture che il Consiglio dei ministri ha approvato lo... Bloccato il ponte sullo stretto di Salvini | Accordi e Disaccordi Una raccolta di contenuti su Ponte sullo Stretto di Messina Salvini... Temi più discussi: Ponte sullo stretto, i cantieri nell'ultimo trimestre del 2026; L'Anticorruzione gela il Governo per il ponte sullo Stretto di Messina: Costi esplosi, serve una nuova gara; Ponte Stretto, Tar Lazio: inammissibili ricorsi Comuni e ambientalisti; Ponte sullo Stretto: PresaDiretta svela criticità e paradossi dell'opera da 13 miliardi. Ponte sullo Stretto, cantieri aperti entro la fine del 2026: costi a 10 miliardiL’ad della Società Stretto di Messina Pietro Cucci anticipato che l’inizio dei cantieri del Ponte potrebbe arrivare entro fine anno ... quifinanza.it Ponte sullo Stretto, Durigon Opera strategica, avanti superando gli ostacoliMESSINA (ITALPRESS) - Il Ponte sullo Stretto è un'opera strategica e rappresenta una fase determinante per l'Italia, sia dal punto di vista infrastruttu ... italpress.com Trinacria Webtv. . MESSINA, FIUME DI GENTE PER IL PONTE SULLO STRETTO: CONCLUSA LA MOBILITAZIONE TRA POLITICA E SOSTEGNO POPOLARE MESSINA – Si è conclusa con una massiccia partecipazione la manifestazione “L’Ora del Ponte”, c - facebook.com facebook