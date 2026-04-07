Ponte San Lorenzo bulloni scoperti e giunti deteriorati | scatta il piano per la sicurezza

A Trento sono iniziati lavori di manutenzione straordinaria sul ponte San Lorenzo, dopo che i tecnici comunali hanno individuato bulloni scoperti e giunti deteriorati. La presenza di elementi metallici esposti aveva sollevato preoccupazioni sulla stabilità della struttura e sulla sicurezza della circolazione. I lavori sono partiti mercoledì e si concentrano sulla verifica e il rafforzamento delle parti più danneggiate del ponte.

A Trento scatta l’intervento urgente sul ponte San Lorenzo. Da mercoledì prenderanno il via lavori di manutenzione straordinaria dopo che i tecnici comunali hanno rilevato un degrado significativo della struttura, con elementi metallici esposti e potenziali rischi per la circolazione, soprattutto per motociclisti e ciclisti. L’infrastruttura, uno dei collegamenti più trafficati tra il centro città, la tangenziale e le direttrici verso il Monte Bondone e il lago di Garda, finisce così sotto osservazione. Le criticità emerse nelle ultime settimane hanno reso inevitabile un intervento immediato per evitare conseguenze più gravi. A far scattare l’allerta sono stati i sopralluoghi del servizio gestione strade e fabbricati del Comune. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Ponte San Lorenzo, giunti degradati: lavori urgenti e traffico rivoluzionatoA Trento scatta l’allarme manutenzione su uno dei collegamenti più trafficati della città.

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AGGIORNAMENTO VIABILITÀ Chiuso il Ponte sul Fiume Sinello e il successivo incrocio in Via San Lorenzo - facebook.com facebook

Ponte San Lorenzo, degradati i giunti stradali: in programma manutenzione straordinaria con modifiche alla viabilità. Mercoledì 8 e giovedì 9/4 è previsto il senso unico alternato diurno, dal 10 al 17/4 chiusura totale notturna dalle 21 alle 5:30 > tinyurl.com/yv3 x.com