Messa in sicurezza del ponte di Casaltone | rifacimento dei giunti di dilatazione per il manufatto della Strada provinciale 73

Il ponte di Casaltone ha subito danni ai giunti di dilatazione, determinando il rischio di cedimento. Per risolvere il problema, lunedì 23 febbraio, alle 9, inizieranno i lavori di rifacimento di undici giunti sul ponte della strada provinciale 73, vicino al km 4+000. Si tratta di un intervento urgente per garantire la sicurezza di automobilisti e residenti. I lavori interesseranno il tratto che attraversa il cavalcavia sull’A1, causando alcune limitazioni al traffico. La riapertura è prevista entro pochi giorni.

Proseguono i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali del Parmense. Lunedì 23 febbraio, dalle 9, avranno inizio i lavori di rifacimento di undici giunti di dilatazione del ponte sulla strada provinciale 73 di Casaltone al km 4+000 in corrispondenza del cavalcavia sull’Autostrada A1, nel territorio comunale di Parma. Per consentire i lavori – a cura della ditta Combicons - è necessario istituire il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, o da movieri, con istituzione del limite di velocità di 30 km orari, in corrispondenza del ponte a partire dalle 9 di lunedì 23 febbraio alle 18 di venerdì 13 marzo, o sino a fine lavori.🔗 Leggi su Parmatoday.it Messa in sicurezza della Provinciale, strada chiusa a fasce orarie e traffico limitatoLa Provincia ha deciso di chiudere temporaneamente la Provinciale 18, la strada che collega Ranzo, per lavori di messa in sicurezza iniziati mercoledì 18 febbraio 2026. Dalla Regione 500 mila euro per la messa in sicurezza della strada Provinciale della ValmalencoLa Regione Lombardia ha deciso di investire 500 mila euro per migliorare la sicurezza sulla strada Provinciale della Valmalenco, dopo diversi incidenti avvenuti negli ultimi mesi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In corso Giovecca interventi di messa in sicurezza della pavimentazione all'intersezione con corso Martiri della Libertà; Maltempo a Messina: squadre di Messinaservizi e del Comune al lavoro per la messa in sicurezza delle alberature; Villa di Plinio a Castel Fusano: al via la messa in sicurezza delle alberature; Strada Tiago - Boz messa in sicurezza: terminati i lavori. In programma numerosi altri interventi: negli ultimi 5 anni investiti 7 milioni di euro. Schlein a Cassano: Ristori e semplificazione per la messa in sicurezzaLa segretaria del Pd in visita sui luoghi colpiti dall'alluvione: Serve un grande piano di prevenzione del dissesto ... rainews.it Strada Tiago - Boz messa in sicurezza: terminati i lavori. In programma numerosi altri interventi: negli ultimi 5 anni investiti 7 milioni di euroBORGO VALBELLUNA. Terminati i lavori sulla strada comunale Tiago - Boz, proseguono gli interventi di messa in sicurezza del territorio nel comune di Borgo Valbelluna. È stato completato pochi giorni ... ildolomiti.it ACIREALE: PROSEGUONO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO IN VIALE REGINA MARGHERITA. (di Angelo Trovato) Proseguono senza sosta gli interventi per la messa in sicurezza del muro perimetrale crollato la scorsa settimana all'interno d facebook Chiavari, 2° lotto di lavori per la messa in sicurezza del versante a Sanguineto x.com