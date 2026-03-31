A Trento, il ponte San Lorenzo ha evidenziato segni di cedimento nei giunti stradali, portando all'attivazione di interventi di manutenzione straordinaria. I lavori, prioritari per la sicurezza, hanno comportato una modifica del traffico sulla struttura, coinvolgendo numerosi veicoli che la attraversano quotidianamente. La situazione ha richiesto un intervento immediato da parte delle autorità competenti per limitare i rischi e garantire la circolazione.

A Trento scatta l’allarme manutenzione su uno dei collegamenti più trafficati della città. Il ponte San Lorenzo mostra segni evidenti di cedimento nei giunti stradali e il Comune interviene con lavori urgenti. Da mercoledì 8 aprile cambia la viabilità, con restringimenti diurni e chiusure totali nelle ore notturne. Una situazione che, se ignorata, avrebbe potuto trasformarsi in un rischio concreto per automobilisti, motociclisti e ciclisti. Le criticità sono emerse dopo una serie di sopralluoghi tecnici: i giunti risultano fortemente deteriorati, con rivestimenti plastici distaccati e parti metalliche esposte. Bulloni e piastre in acciaio sono ormai visibili sull’asfalto, un segnale chiaro di degrado avanzato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Ponte San Lorenzo, giunti degradati: lavori urgenti e traffico rivoluzionato

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Giunti degradati, rivestimenti plastici staccati, bulloni esposti. Succede sul ponte di S. Lorenzo a Trento. Lavori dall'8 aprile con chiusure parziali (chiusura notturna completa dal 10 al 17 aprile). x.com