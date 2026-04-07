Ponte 2 Giugno annullati i lavori nella notte tra l’8 e il 9 aprile

Nella notte tra l’8 e il 9 aprile sono stati annullati i lavori di manutenzione previsti sull’impalcato del Ponte 2 Giugno. La decisione è stata comunicata nelle ore precedenti, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa variazione nel programma di interventi. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a possibili riprogrammazioni o impatti sulla viabilità.

Fiumicino, 7 aprile 2026 – Sono stati annullati i lavori di manutenzione dell’impalcato del Ponte 2 Giugno che erano stati programmati per la notte tra l’8 e il 9 aprile. L’intervento avrebbe comportato la chiusura del ponte dalle ore 22 dell’8 aprile alle ore 5 del 9 aprile, ma non potrà essere eseguito a causa di problematiche tecniche. Di conseguenza, non sarà attuata alcuna chiusura al traffico e la viabilità nella zona resterà regolare. L’amministrazione ha fatto sapere che seguiranno aggiornamenti sulla nuova programmazione dei lavori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Fiumicino, Ponte 2 Giugno: chiusura nella notte per lavori di manutenzioneFiumicino, 25 marzo 2026 – Chiusura temporanea nella notte per il Ponte 2 Giugno, dove sono in programma lavori di manutenzione sull’impalcato.

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