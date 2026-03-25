Fiumicino Ponte 2 Giugno | chiusura nella notte per lavori di manutenzione

Nella notte tra il 2 e il 3 giugno, il ponte di Fiumicino sarà chiuso al traffico per consentire interventi di manutenzione sull’impalcato. La chiusura riguarda la carreggiata principale, con l’obiettivo di effettuare lavori di verifica e sistemazione strutturale. La chiusura temporanea è prevista esclusivamente durante le ore notturne, senza ulteriori dettagli sui tempi di ripristino.

Fiumicino, 25 marzo 2026 – Chiusura temporanea nella notte per il Ponte 2 Giugno, dove sono in programma lavori di manutenzione sull’impalcato. Il provvedimento scatterà dalle 22 di oggi, 25 marzo 2026, fino alle 5 di domani, 26 marzo 2026. L’intervento si è reso necessario a seguito di una verifica sui grigliati carrabili dell’impalcato, nel corso della quale è stato riscontrato il parziale distacco di alcuni elementi. Da qui la decisione di procedere con lavori di manutenzione e saldatura per la messa in sicurezza della carrabilità. La chiusura del ponte. Nel dettaglio, sarà disposta la chiusura temporanea al transito dell’impalcato del Ponte 2 Giugno nella fascia oraria interessata dai lavori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Fiumicino, biblioteca comunale Giulio Regeni: chiusura temporanea per lavori di manutenzione Lavori di manutenzione alla stazione ecologica, prevista la chiusura temporaneaIl Gruppo Hera informa che giovedì 12 marzo la stazione ecologica Hera di via Caretti a Ferrara rimarrà chiusa per lavori di manutenzione fino alle... Tutti gli aggiornamenti su Fiumicino Ponte 2 Giugno chiusura nella... Discussioni sull' argomento Ponte dei Congressi, via libera ai lavori: Anas ha aggiudicato la gara per la sua realizzazione; Wizz Air aggiunge il 17° aereo A321Neo a Fiumicino. Cresce ancora la più grande base della compagnia; Roma| Ponte dei Congressi: aggiudicato l’appalto; Roma: esplosione devastante disintegra una palazzina, 2 feriti gravi. Ponte 2 giugno 2026: le mete in Italia e in Europa per il long weekendPonte 2 giugno 2026: cade di martedì, un solo giorno di ferie per 4 giorni di vacanza. Le migliori mete in Italia (Costiera, Puglia, Sicilia) e in Europa (Barcellona, Lisbona, Dubrovnik). lifestyleblog.it @larepubblica Labbra screpolate e sguardo teso: segnali che hanno subito insospettito i controlli all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Dettagli apparentemente minimi, ma tipici di chi ingerisce ovuli di droga e cerca di evitare di bere per ore per non c - facebook.com facebook Da Roma Fiumicino Flotilla aerea con aiuti per Cuba, 'un gesto di solidarietà'. Tra i partecipanti Mimmo Lucano membro del Gruppo della Sinistra al Parlamento europeo #ANSA x.com