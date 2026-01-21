Tecnologia nuovo chip made in Italy | riduce tempi di calcolo e consumi energetici

Un nuovo chip sviluppato nei laboratori del Politecnico di Milano rappresenta un progresso nel settore tecnologico. Creato nell’ambito del progetto Animate, vincitore di un ERC Advanced Grant, questo chip italiano mira a migliorare i tempi di calcolo e a ridurre i consumi energetici. Grazie a questa innovazione, sarà possibile elaborare grandi quantità di dati in modo più efficiente e sostenibile, contribuendo allo sviluppo di tecnologie più avanzate e rispettose dell’ambiente.

Accelerare l’elaborazione di grandi quantità di dati riducendo drasticamente i consumi energetici: è questo l’obiettivo del nuovo chip sviluppato nei laboratori del Politecnico di Milano nell’ambito del progetto Animate (ANalogue In-Memory computing with Advanced device Technology), vincitore di un Erc Advanced Grant nel 2022. Il risultato, pubblicato su Nature Electronics, rappresenta un passo avanti verso dispositivi più compatti, veloci e sostenibili, con applicazioni che spaziano dalla robotica ai data center, dai sistemi di navigazione fino alle reti di telecomunicazione avanzate come il 5G e le future tecnologie 6G.🔗 Leggi su Ildenaro.it

