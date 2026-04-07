Un’anziana di 85 anni residente a Pomigliano d’Arco è caduta in casa e non è riuscita ad aprire la porta. La polizia municipale è intervenuta e ha deciso di entrare dall’esterno, utilizzando un ponteggio per accedere all’appartamento. L’intervento si è svolto senza altri incidenti, e l’anziana è stata poi soccorsa.

L’anziana, residente a Pomigliano d’Arco, era caduta in casa e non riusciva ad aprire la porta. Gli agenti sono entrati da una finestra utilizzando un ponteggio. L’episodio è avvenuto in via Terracciano. A dare l’allarme è stata un’amica dell’anziana, preoccupata per le condizioni della donna che, pur rispondendo dall’interno dell’appartamento, ha riferito di essersi ferita e di non riuscire ad aprire la porta. Gli agenti della municipale, giunti sul posto, hanno utilizzato un ponteggio presente sulla facciata del condominio per raggiungere una finestra dell’appartamento situato al terzo piano. Dopo aver infranto il vetro, sono riusciti ad entrare in casa e a raggiungere l’anziana. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Pomigliano d’Arco, 85enne cade in casa: salvata dalla polizia municipale

Cade in casa e resta a terra: salvata dalla polizia municipale entrata dalla finestraUna donna di 85 anni è stata soccorsa a Pomigliano d’Arco dopo essere caduta in casa e non essere riuscita più a rialzarsi.

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