Polveriera Roma dopo il ko con l'Inter che allontana la Champions | Gasperini a rischio e rinnovi bloccati

Dopo la sconfitta per 5-2 contro l'Inter, la Roma si trova in una fase complicata, con la qualificazione alla Champions League sempre più lontana. La situazione interna al team è tesa, con l’allenatore a rischio esonero e i rinnovi di alcuni giocatori principali ancora sospesi. I contratti di altri elementi chiave restano invece in attesa di decisioni definitive. La squadra affronta un momento di grande incertezza.

Dopo il 5-2 con l'Inter che ha allontanato la Champions League la Roma entra in una fase delicatissima: anche Gasperini è sotto esame, i rinnovi di Mancini e Cristante sono congelati, quelli di Pellegrini, Dybala, Celik ed El Shaarawy restano in stand-by. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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