Il Torino sbanca l'Olimpico con un finale pirotecnico Roma KO al 90′ | i granata sfideranno l'Inter
Il Torino ha ottenuto una vittoria decisiva all'Olimpico contro la Roma, qualificandosi ai quarti di finale di Coppa Italia. La sfida si è conclusa con un risultato stretto, deciso negli ultimi minuti. I granata incontreranno l’Inter nel prossimo turno, proseguendo il loro cammino nella competizione. Una prestazione importante che sottolinea l’impegno del team in una partita combattuta fino all’ultimo istante.
Una partita pirotecnica all'Olimpico tra Roma e Torino, qualifica i granata al 90' ai quarti di finale di Coppa Italia per sfidare l'Inter. Doppietta di Che Adams vanificata da Hermoso e dal baby Arena, poi il colpo del KO di Ilkhan per il definitivo vantaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
