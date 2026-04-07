Nel calcio italiano, il Napoli si distingue come principale alternativa alla squadra in vetta alla classifica, con Politano che si fa notare in campo. La squadra avversaria ha perso un’occasione importante, mentre le parole di alcuni allenatori invitano a concentrarsi sulle posizioni in classifica. La partita si è conclusa con una vittoria che ha ribadito la differenza di rendimento tra le squadre coinvolte.

Chi diceva di guardare in alto (Antonio Conte) può farlo. Chi diceva di guardare in basso (Massimiliano Allegri) deve farlo. Diventa il Napoli l’anti Inter: -7. Il Milan, dopo il filotto di 24 partite senza sconfitte, si trova a perdere la terza delle ultime 6. Il vantaggio rossonero sul Como quarto (prossima avversaria dell’Inter) resta considerevole (+5). Ma il gol di Politano lascia il segno e deve lasciarlo per il futuro: serve più di un finale d’assalto (di nervi) per tornare lassù, ossia in Champions. Un dato, su tutti: un solo tiro in porta, una “telefonata“ di Fofana. Inzialmente, però, è Conte a ritrovarsi quasi col cerino in mano,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’alternativa è il Napoli. Politano fa l’esorcista. Il Diavolo perde l’attimo

Politano fa volare il Napoli, Lecce battuto in rimonta per 2-1NAPOLI - Il Napoli mette un altro tassello verso la qualificazione in Champions League.

Chiama un esorcista perché «il diavolo mi ha bloccato la carta». L’anziana e la sua eredità salvata da un’amica: arrestato il nipotePer mesi una donna di 86 anni, cardiopatica e vedova, ha vissuto nel terrore convinta che la sua casa di Rho, nel Milanese, fosse infestata dal...

Temi più discussi: ?NAPOLI-MILAN. Ultimora: Hojlund in forte dubbio, l’alternativa è Giovane ?; Il peso dell’attacco è tutto su Hojlund, l’alternativa è Giovane: le altre idee di Conte – CdS; Conte guarda oltre Big Rom: il brasiliano Giovane prima alternativa a Hojlund; Capodichino, chiusure notturne verso la Tangenziale: le date e il percorso alternativo.

L’alternativa è il Napoli. Politano fa l’esorcista. Il Diavolo perde l’attimoMilan sorpassato al secondo posto, Allegri rinuncia a Leao e Pulisic in partenza. I rossoneri ora devono concentrarsi sulla volata per un posto in Champions. sport.quotidiano.net

Napoli, l'ha vinta Conte: le mosse che hanno affondato Allegri e il MilanConte lo tiene in vita. L’ Inter allunga a +7, ma il Napoli prova a ritardare il più possibile la festa nerazzurra. Il vantaggio è enorme, praticamente incolmabile, ma Chivu dovrà ancora lottare per s ... corrieredellosport.it

I giocatori del Napoli non chiudono la porta a Romelu Lukaku. L'attaccante è di fatto fuori rosa dopo l'assenza ingiustificata in allenamento durante la sosta nazionali. Spinazzola, però, continua ad aspettarlo: «So quanto ha sofferto» E anche Politano è d'acc x.com

Due scosse di terremoto si sono verificate nella notte a Napoli, zona Campi Flegrei, svegliando la popolazione alle 4.32. La prima scossa, sussultoria di magnitudo 3.3, è stata seguita da una seconda di entità minore di magnitudo 2.6 alle ore 4.38. Attualment - facebook.com facebook