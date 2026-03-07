Milan Pulisic cerca il riscatto | la magia del derby per trovare il primo gol del suo 2026

Christian Pulisic cerca di trovare continuità in questa stagione con il Milan, dopo aver tentato di segnare il suo primo gol nel 2026 durante il derby. La Gazzetta dello Sport dedica un articolo al giocatore statunitense, evidenziando le sue recenti prestazioni e le speranze di riscatto in campo. Il calciatore lavora per migliorare la sua forma e contribuire alla squadra.

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un lungo articolo ad un giocatore del Milan che da troppo tempo sta faticando a ritrovarsi. Parliamo di Christian Pulisic, candidato a una maglia da titolare nel prossimo derby in programma domani sera alle ore 20:45. Come noto, l'attaccante rossonero sta passando forse il peggior momento, almeno a livello realizzativo, da quando è arrivato in Italia. L'ultimo gol risale al 2025, nel match contro l'Hellas Verona. Nel 2026 sono ancora 0 i gol segnati dal numero 11 statunitense. Lui che è il miglior realizzatore del Milan dell'era RedBird (42 gol in 124 presenze) punta a ritrovare la rete in una partita speciale come il derby contro l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Derby e riscatto: il Milan si affida a Pulisic per vincere contro l'Inter

DIRETTA / Fiorentina-Milan 0-0, Pulisic si mangia il gol del vantaggio

