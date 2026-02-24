Milan il Settore Giovanile brilla | tante vittorie e diversi gol segnati per i giovani rossoneri

Il Settore Giovanile del Milan ha conquistato numerose vittorie e segnato molti gol durante il weekend, grazie alle prestazioni dei giovani rossoneri. La Primavera maschile di mister Renna si distingue per i risultati positivi e l’energia mostrata in campo. I ragazzi mostrano un grande impegno e determinazione, portando avanti una stagione ricca di successi. La squadra continua a crescere, puntando a nuovi traguardi in futuro.

Che weekend intenso per il Settore Giovanile del Milan. Solo una sconfitta e diversi successi importanti per i giovani rossoneri. Da sottolineare la vittoria della primavera maschile di Giovanni Renna e le goleade dei ragazzi più piccoli. Di seguito viene riportato il resoconto del weekend rossonero. (fonte acmilan.com) - Un fine settimana intenso per il Settore Giovanile rossonero, tra conferme, goleade e sfide combattute. Dalla vittoria della Primavera maschile contro il Napoli al successo dell'Under 17 femminile sul campo del Como 1907, passando per i tanti gol dell'attività di base, il bilancio racconta di un vivaio vivo e competitivo.