Una notte tra natura e avventura nel Parco del Partenio | il programma dell’esperienza

Un fine settimana nel Parco del Partenio offre l’opportunità di vivere un’esperienza tra natura e avventura. L’evento, chiamato Notte al Rifugio, si svolgerà il 7 e 8 marzo 2026 e prevede un soggiorno in rifugio con attività legate alla scoperta del territorio e alla montagna. La proposta è organizzata da Irpiniavventura, coinvolgendo i partecipanti in un weekend dedicato all’autenticità dell’ambiente naturale.

L'evento si svolgerà nel cuore del Parco Regionale del Partenio, un'area naturale ricca di sentieri panoramici, silenzi rigeneranti e atmosfere che cambiano colore tra il tramonto e l'alba. Il punto di ritrovo è fissato a Pietrastornina, da cui il gruppo raggiungerà il Rifugio Toppo del Monaco, struttura moderna e accogliente immersa nel verde della montagna. La struttura che ospiterà i partecipanti è stata progettata per integrarsi al meglio con l'ambiente circostante. Le camerate e gli ambienti comuni permettono di creare un clima conviviale, ideale per condividere un'esperienza genuina lontano dal ritmo frenetico quotidiano.

