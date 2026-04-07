Podismo si parte ChocoRun la prima di dodici tappe

Domenica si è svolta la prima tappa del Circuito Umbria Endas di podismo, denominata ChocoRun. La gara, originariamente conosciuta come “5000 di Perugia”, ha dato il via alla serie di dodici eventi previsti nel calendario. La manifestazione si è svolta su un percorso cittadino, coinvolgendo numerosi partecipanti di diverse età e provenienze. La manifestazione rappresenta l’inizio di un appuntamento che si ripeterà nel corso delle prossime settimane.

Si parte con la ChocoRun. La gara nata come “5000 di Perugia” aprirà, domenica, il tradizionale Circuito Umbria Endas di podismo. La prima tappa di Sant’Andrea delle Fratte, è abbinata all’undicesima edizione del “ Trofeo Circolo Dipendenti Perugina ”, a curare l’organizzazione su un percorso di strade di campagna saranno le squadre dei L’Unatici Ellera Corciano e del Cdp Atletica Perugia, insieme al Circolo Dipendenti Perugina. Il calendario del circuito, promosso dalla sezione podismo del Comitato regionale e provinciale dell’Endas, guidata da Claudio Romiti, prevede in tutto dodici gare, coinvolgendo di fatto l’intero territorio provinciale di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Podismo, si parte. ChocoRun la prima di dodici tappe Leggi anche: Pechino Express 2026, si parte prima: concorrenti e tappe Padel, un lungo torneo al Polisportivo Monti: dodici tappe di passione e competizione aperte a tutti i tesserati UispIl torneo sociale di padel firmato Uisp Forlì Cesena, in collaborazione con Todo Padel, sta per accendere i riflettori sui campi del Polisportivo... Argomenti più discussi: Podismo, si parte. ChocoRun la prima di dodici tappe; Podismo, semaforo verde: il 12 aprile riparte il Circuito Umbria Endas; Atletica, alle porte la prima tappa del circuito podistico Umbria Endas; Domenica 12 aprile torna la ChocoRun. ..e si riparte come ogni lunedì, anche se Pasquetta, con l'aggiornare con i nuovi volantini arrivati ed inseriti su Il Calendario Del Podista Veneto, Podismo Veneto..dalla strada ai trail( quello senza nessuna pubblicità per intenderci) https://giovannirunner.blogsp - facebook.com facebook