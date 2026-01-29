Padel un lungo torneo al Polisportivo Monti | dodici tappe di passione e competizione aperte a tutti i tesserati Uisp

Il torneo di padel organizzato dall’Uisp di Forlì Cesena si svolge al Polisportivo Monti e coinvolge molti appassionati della zona. Dodici tappe di gare che attirano tesserati e non, pronti a sfidarsi sui campi del quartiere Cava. La competizione, nata dalla collaborazione con Todo Padel, sta creando un vero fermento tra gli sportivi locali.

Il torneo sociale di padel firmato Uisp Forlì Cesena, in collaborazione con Todo Padel, sta per accendere i riflettori sui campi del Polisportivo Monti di Forlì, trasformando il quartiere Cava in una piccola capitale del padel cittadino. Dal 7 febbraio al 25 aprile, ogni sabato pomeriggio dalle.

