Pechino Express 2026 si parte prima | concorrenti e tappe

(Adnkronos) – Quest’anno la corsa di Pechino Express inizia prima. I viaggiatori della nuova stagione dello show, pronti al check-in da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, sono chiamati a sorpresa ad affrontare una primissima missione mentre sono ancora in Italia: domani 1 marzo alle 20,15 sempre su Sky e Now arriva, infatti, l'appuntamento 'Pechino Express – La missione zero', che rappresenterà a tutti gli effetti l’esordio della corsa che vedrà le coppie arrivare all’Estremo Oriente, come recita il claim di questa stagione che scorrerà tra Indonesia, Cina e Giappone. Prima di imbarcarsi, il... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Quando inizia Pechino Express 2026: la data della prima puntata su Sky Uno e le coppie nel castSta per tornare in tv il viaggio più atteso e amato dagli italiani: Pechino Express 2026 è in partenza da giovedì 12 marzo, su Sky Uno.

Pechino Express 2026: quando inizia, dove si va e quali sono le coppieMilano, 12 febbraio 2026 – Manca sempre meno alla nuova edizione di Pechino Express, il reality show di viaggio in onda ogni giovedì sera su Sky e in...

Pechino Express 2026: quando inizia, location e quali sono le nuove coppieSi avvicina il debutto della nuova edizione di Pechino Express, il reality show in onda ogni giovedì in prima serata su Sky e in streaming e on demanda su NOW. Alla conduzione ci sarà ancora Costantin ... affaritaliani.it

Pechino Express 2026: quando inizia, coppie, percorso e novità della nuova stagioneC’è una data che i fan dei reality d’avventura hanno già cerchiato in rosso: giovedì 12 marzo 2026. È il giorno in cui Pechino Express torna su Sky con la nuova edizione L’Estremo Oriente, un viaggi ... alphabetcity.it

