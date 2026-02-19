Decreto Energia Camisa Confapi | Passo avanti ma non basta per rilanciare le nostre Pmi

Il Decreto Energia approvato dal Governo ha suscitato reazioni tra gli imprenditori, tra cui Camisa di Confapi, che lo definisce un passo avanti. La causa principale riguarda le difficoltà delle PMI manifatturiere, alle prese con aumenti dei costi energetici e ritardi nelle forniture. Nonostante alcune misure di sostegno, le imprese continuano a chiedere interventi più incisivi per rilanciare il settore. La vera sfida resta quella di trovare soluzioni durature per far ripartire le piccole e medie imprese italiane.

Il Decreto Legge Energia approvato dal Governo rappresenta un primo segnale concreto, ma non ancora risolutivo per le piccole e medie imprese manifatturiere. È questa la posizione espressa dal presidente di Confapi, Cristian Camisa, che pur riconoscendo il valore delle misure adottate invita l’esecutivo a rafforzare l’intervento. Misure necessarie, ma insufficienti. “Il decreto delinea un quadro che sembra dare una prima risposta alle nostre sollecitazioni – afferma Camisa –. Sono misure necessarie e il giudizio è positivo, ma ancora insufficienti per consentire alle PMI di recuperare la competitività perduta rispetto ai partner europei e ai competitor extra-Ue.🔗 Leggi su Ildenaro.it Istat, Camisa (Confapi): "La crescita del Paese passa per le Pmi"Secondo i dati Istat di novembre, il numero di occupati in Italia ha registrato una diminuzione di 34. Vertice Italia-Germania, Camisa (Confapi): Estremamente importante, primo partner per l'export – Il videoIl vertice Italia-Germania rappresenta un momento di grande rilevanza per le relazioni economiche tra i due Paesi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Dl bollette: Confapi, segnale positivo ma per le Pmi non bastaIl Decreto Legge Energia approvato ieri dal governo, sembra dare una prima risposta concreta alle nostre sollecitazioni. (ANSA) ... ansa.it Manovra, Camisa (Confapi): Servono interventi su Transizione 5.0, energia e fuga neolaureati(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2025 Serve una riedizione di un sistema Transizione 5.0, con risorse nazionale rendendolo meno burocratico e dunque più accessibile per le nostre imprese, con credito ... quotidiano.net Il governo ha approvato il cosiddetto “decreto energia”, con l’obiettivo di abbassare il costo delle bollette per famiglie e imprese. Ma nonostante i proclami degli ultimi mesi le misure non risolvono i problemi del mercato italiano x.com Bollette, soliti bonus e aiuti volontari: il decreto Energia a rischio flop facebook