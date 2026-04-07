Platì Nicola Foti in campo | Basta etichette voglio il riscatto

Nicola Foti ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Platì, sottolineando la volontà di cambiare l’immagine del paese. Nel suo discorso, ha parlato di un progetto incentrato sulla concretezza e sul riscatto della comunità locale, evitando etichette e promuovendo un approccio diretto alle sfide del territorio. La sua candidatura si inserisce in un contesto di attesa per le prossime tornate elettorali.

Nicola Foti ha ufficializzato la sua intenzione di correre per la carica di sindaco a Platì. Il candidato punta a cambiare la percezione del comune, proponendo un progetto basato sulla concretezza e sul riscatto della comunità locale. L’annuncio arriva attraverso una comunicazione ufficiale in cui Foti esprime la necessità di restituire al paese la propria identità originaria. L’obiettivo è superare le descrizioni esterne che hanno spesso appiattito la realtà locale su schemi predefiniti e giudizi superficiali. Il nuovo contendente sottolinea come l’immagine di Platì sia stata distorta da narrazioni malevole e definizioni rigide. Per questo motivo, propone di guardare al territorio attraverso gli occhi di chi lo abita ogni giorno, valorizzando la dignità di una popolazione che rivendica il proprio valore reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Platì, Nicola Foti in campo: “Basta etichette, voglio il riscatto Platì e San Luca votano Sì, il consigliere Foti difende le comunità dagli stereotipiIn risposta alle polemiche che hanno seguito i risultati del referendum nei Comuni aspromontani il rappresentate del consiglio comunale spiega che il... Vergara: «A gennaio potevo lasciare, ma Conte credeva in me. Pio Esposito è il futuro, basta etichette»Nel quadro di una stagione in corso, Vergara racconta la sua crescita con il Napoli, mettendo in evidenza come la fiducia di Conte, le assenze in...