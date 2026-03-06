Vergara | A gennaio potevo lasciare ma Conte credeva in me Pio Esposito è il futuro basta etichette

A gennaio, Vergara aveva la possibilità di andarsene dal Napoli, ma è stato Conte a credere in lui e spingerlo a rimanere. Pio Esposito viene indicato come il talento del futuro, mentre si parla di come le assenze dei giocatori abbiano influenzato la stagione in corso. Vergara ha condiviso la sua esperienza e il percorso nel club partenopeo.

Nel quadro di una stagione in corso, Vergara racconta la sua crescita con il Napoli, mettendo in evidenza come la fiducia di Conte, le assenze in rosa e la volontà di emergere abbiano fornito terreno fertile al suo avanzamento. L’intervista descrive un percorso segnato da lavoro quotidiano, responsabilità crescenti e una resa continua a livello difensivo e offensivo, all’interno di un sistema che privilegia la squadra e la concretezza. La conquista stabile del posto da titolare è nata dall’insieme di infortuni altrui e dall’affidamento di Conte nella sua applicazione in campo. Vergara segnala una trasformazione che va oltre le singole prestazioni, orientata a costruire un ruolo coerente nel breve tempo e a lungo termine. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

