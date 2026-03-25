Nel referendum sulla riforma della giustizia, i comuni di Platì e San Luca hanno approvato con percentuali di voto favorevole molto superiori alla media nazionale e regionale. Il consigliere Foti ha dichiarato che le comunità sono state vittime di stereotipi e che il risultato riflette la volontà dei cittadini. I risultati ufficiali mostrano un’affermazione netta delle preferenze espresse nelle due località.

In risposta alle polemiche che hanno seguito i risultati del referendum nei Comuni aspromontani il rappresentate del consiglio comunale spiega che il risultato non riflette presunti legami con la criminalità Nel recente referendum sulla riforma della giustizia, Platì e San Luca hanno registrato un risultato sorprendentemente favorevole al Sì, molto al di sopra della media nazionale e regionale. Questo dato ha suscitato polemiche e interpretazioni contrastanti, con alcuni che ne hanno evidenziato possibili connessioni simboliche a dinamiche locali. Molte testate, locali e nazionali, hanno subito gridato allo scandalo, presentando questo risultato come l’ennesimo “caso strano” proveniente da territori considerati da sempre “difficili”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Platì e San Luca votano Sì, il consigliere Foti difende le comunità dagli stereotipi

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