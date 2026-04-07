Pizzo ha registrato un afflusso di circa 2.000 visitatori durante la giornata di Pasquetta, attirando turisti da diverse zone. I musei locali hanno visto un incremento di ingressi, contribuendo a un forte incremento di presenze nel centro storico e nelle aree di interesse. La giornata ha visto un’ampia partecipazione di visitatori, con attività e spostamenti che hanno caratterizzato l’intera zona.

Pizzo ha vissuto una Pasquetta straordinaria, registrando un afflusso di migliaia di persone che hanno reso il comune tirrenico il centro nevralgico del turismo regionale per l’intera giornata. Il successo è stato trainato da condizioni meteo favorevoli e temperature miti, fattori che hanno spinto un numero altissimo di visitatori a scegliere questa località. Il flusso costante di persone è arrivato sia dalla Calabria che da territori extra-regionali. L’occupazione degli spazi è stata massiccia fin dalle prime luci dell’alba. Le spiagge sono state letteralmente sommerse da gruppi di giovani e nuclei familiari, mentre il lungomare e le vie del centro storico sono rimasti costantemente animati da passanti in cerca di relax e sosta nei locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pizzo spacca: 2.000 ingressi ai musei e boom di turisti a Pasquetta

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