Villa Monastero è un boom Piace sempre più ai turisti Sono 400mila gli ingressi

Villa Monastero a Varenna, situata in un meraviglioso giardino botanico sul lago di Como, sta registrando un crescente interesse tra i visitatori, con oltre 400.000 ingressi annui. Riconosciuta come una delle attrazioni più visitate della zona, questa casa museo offre un patrimonio storico e naturalistico di grande valore, attirando turisti da tutto il mondo desiderosi di scoprire la sua bellezza e il suo fascino senza tempo.

È la più corteggiata del lago di Como. Per ammirarla arrivano da tutto il mondo. È Villa Monastero di Varenna, la casa museo in uno splendido giardino botanico unico nel suo genere che si affaccia direttamente sul lago di Como. Nel 2025 la soglia di Villa Monastero è stata varcata da quasi 400mila visitatori. I biglietti staccati sono stati per l’esattezza 396.782, mai così tanti prima. Sono stati 30mila in più dell’anno prima, quattro volte tanto i 97mila del 2019. Villa Monastero piace soprattutto ai turisti stranieri, l’85% rispetto al 15% di italiani: Francia, Stati Uniti d’America, Regno Unito, Polonia, Germania e Spagna, ma anche da Romania, Ucraina, Australia, Canada, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Ungheria, Cina, Brasile, Lituania, Svizzera, Turchia, India, Bulgaria, Irlanda, Thailandia, Messico, Grecia e Israele, la loro provenienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

