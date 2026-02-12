Stop alle barriere architettoniche | ok al Piano comunale a Fiorenzuola

Il Consiglio comunale di Fiorenzuola ha approvato all’unanimità il piano per eliminare le barriere architettoniche. La decisione arriva dopo una lunga discussione in aula, con tutti i consiglieri che hanno dato il loro voto favorevole. Ora si inizierà a mettere in pratica il progetto, che mira a rendere più accessibili strade, piazze e servizi per tutte le persone con disabilità.

Il documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale durante l’ultima seduta. Gandolfi: «Atto di civiltà e visione strategica. Ora manutenzione programmabile per strategia organica» Come descritto dal Sindaco, «il Piano è il risultato di un lavoro meticoloso, iniziato nel 2024 con l’affidamento della sua redazione all’ingegnere Paolo Bottani: è stato quindi oggetto di analisi l’intero patrimonio pubblico cittadino, i cui edifici pubblici sono stati presi in esame al fine di garantirne la visitabilità, mentre gli spazi urbani come strade, piazze e parchi sono stati analizzati al fine di mappare ogni ostacolo alla libera circolazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il Consiglio Comunale di Oria ha approvato il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), uno strumento fondamentale per migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici e degli edifici.

Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) durante l'ultimo consiglio, tenutosi venerdì 19 dicembre.

