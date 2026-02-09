Il governo di Giorgia Meloni si prepara a discutere di energia nel prossimo consiglio dei ministri. Fonti di palazzo riferiscono che l’esecutivo affronterà il tema delle pale eoliche, che divide le parti tra chi le sostiene e chi, come il Tg5, preferisce parlare di personaggi come De Scalzi. La discussione si fa calda, e il dibattito tra le varie forze politiche si intensifica.

Tempo di nomine “pesanti” per il governo di Giorgia Meloni, e a Palazzo Chigi si dice che nel prossimo consiglio dei ministri l’argomento verrà affrontato. Intanto qualcuno si muove: nel Tg5 di domenica 8 febbraio, nell’edizione delle 13 è andato in onda un articolato servizio dedicato al mondo dell’ energia, dove all’inizio è stato elogiato senza riserve Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni protagonista di nuovi successi in Congo nel settore petrolifero. Nella seconda metà dello stesso servizio, cambio di passo con pesanti commenti contro le pale eoliche, ma senza citare possibili “colpevoli”. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Al Tg5 piace De Scalzi, ma non le pale eoliche

La querelle sulle pale eoliche si fa più accesa nel crinale appenninico tra Toscana e Romagna.

