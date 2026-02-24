Colpo di scena | il Pd propone Stefania Nesi come candidata

L’assemblea del Pd a Pistoia ha deciso di proporre Stefania Nesi come candidata sindaco, dopo uno scontro acceso tra i membri. La scelta deriva da un’assemblea durata tutta la sera, durante la quale si è discusso a lungo sul metodo di candidatura, tra primarie e accordi interni. La proposta ha sorpreso molti presenti, che avevano atteso altri nomi. La decisione ora passa alla coalizione di centrosinistra per definire i prossimi passi.

Pistoia, 24 febbraio 2026 – Colpo di scena all'ultima curva. L'assemblea comunale del Pd, andata in scena lunedì sera al circolo di Santomato, è il teatro di un ribaltone clamoroso: la candidata unitaria che il Partito Democratico porterà all'attenzione del tavolo della coalizione di centrosinistra per la corsa a sindaco della città di Pistoia (ancora da capire se tramite primarie o meno, visto che l'assemblea si è protratta fino a tarda notte) è Stefania Nesi. Un nome avanzato da 39 membri dell'assemblea che, come si legge nel documento che hanno portato all'attenzione dell'assise, "ritengono importante che Il Partito Democratico, per senso di responsabilità verso la città, esprima una propria autorevole candidatura da proporre al tavolo della costituenda alleanza del centro-sinistra come candidatura unitaria".