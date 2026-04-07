Tra febbraio e marzo, circa 600 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Pistoia hanno partecipato ai Nuovi Giochi della Gioventù, affrontando diverse discipline sportive con l’obiettivo di qualificarsi agli step regionali. La competizione ha visto coinvolti ragazzi provenienti da diversi istituti, pronti a sfidarsi tra loro in un’atmosfera di entusiasmo e determinazione. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto tra le giovani generazioni in ambito sportivo.

Studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Pistoia hanno gareggiato nei Nuovi Giochi della Gioventù tra febbraio e marzo per qualificarsi agli step regionali. L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha la partecipazione di 30 istituti scolastici locali impegnati in circa dieci specialità atletiche diverse. L’evento si è articolato in tre fasi, partendo il 20 febbraio con le prove di corsa campestre presso l’Istituto De’ Fransceschi a Pistoia, per poi spostarsi nel fine settimana di marzo allo stadio Roberto Strulli di Monsummano Terme per le discipline su pista. Il coordinamento della fase provinciale è stato affidato all’Ufficio Scolastico Provinciale, sotto la direzione della professoressa Ilaria Baroni e con l’operatività della delegata professoressa Francesca Gori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia corre: 600 studenti sfidano il limite ai Giochi della Gioventù

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