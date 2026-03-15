L’Isc Nord di San Benedetto ha partecipato alla fase provinciale dei Giochi della Gioventù di corsa campestre, ottenendo un risultato che ha portato grande soddisfazione alla scuola. La competizione si è svolta con la presenza di diversi studenti provenienti da varie scuole della zona, che hanno preso parte alla corsa in un percorso all’aperto.

Grande soddisfazione per l’Isc Nord di San Benedetto alla fase provinciale dei Giochi della Gioventù di corsa campestre. La gara si è svolta al Centro Sportivo Eco Services di Castel di Lama, e ha visto i 22 convocati della rappresentativa, della ‘ Sacconi-Manzoni ’ distinguersi per impegno, determinazione e spirito sportivo. La competizione, organizzata nell’ambito delle attività sportive scolastiche, ha coinvolto numerose scuole del territorio. I rappresentanti dell’Istituto hanno ottenuto risultati eccellenti, dimostrando una preparazione atletica di alto livello e una forte coesione di squadra. Si sono distinti due Cadetti con un primo e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Isc Nord brilla ai giochi della gioventù di corsa campestre

Articoli correlati

Campionati Italiani Master: Zugnoni conquista il bronzo nella corsa campestre e la Valtellina brilla a Roma.Rocca di Papa (Roma) è stata teatro di una grande impresa sportiva: Graziano Zugnoni ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Master 50...

Corsa campestre: ai campionati italiani Aya Khattab chiude ai piedi del podioIn campo maschile la Lombardia è seconda con 365 punti, battuta solo dal Piemonte (385): un risultato frutto in primis di tre piazzamenti in top ten,...

Una raccolta di contenuti su Isc Nord

Argomenti discussi: L’Isc Nord brilla ai giochi della gioventù di corsa campestre.

L’Isc Nord brilla ai giochi della gioventù di corsa campestreGrande soddisfazione per l’Isc Nord di San Benedetto alla fase provinciale dei Giochi della Gioventù di corsa campestre. La gara si è svolta al Centro Sportivo Eco Services di Castel di Lama, e ha ... ilrestodelcarlino.it

Corsa campestre, ottimi risultati per l’ISC Nord di San Benedetto alla fase provincialeGli alunni della Sacconi-Manzoni si distinguono nella gara disputata al Centro Sportivo Eco Services: primi e secondi posti provinciali, medaglie e piazzamenti che premiano l’impegno sportivo degli st ... lanuovariviera.it