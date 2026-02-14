Giochi della Gioventù di sci alpino gli studenti del liceo Vinci in gara sulle piste di Gambarie

Gli studenti del liceo Vinci hanno partecipato ai Giochi della Gioventù di sci alpino, organizzati a Gambarie d'Aspromonte, dopo aver superato diverse settimane di allenamenti intensi. La competizione ha attirato molti giovani atleti, che si sono sfidati sulle piste innevate del comprensorio, dimostrando abilità e determinazione.

Miglior tempo per gli studenti Scordino e Retez. L'evento ha saputo combinare competizione, divertimento e amicizia. Il commento della dirigente Antonella Borrello Successo ed entusiasmo per i Giochi della Gioventù di Sci Alpino che si sono svolti qualche giorno fa a Gambarie d'Aspromonte. "Le attività sportive sono un elemento fondamentale per la formazione dei giovani, favoriscono lo sviluppo armonico della personalità ed educano ai valori fondamentali". Così la dirigente scolastica, prof.ssa Antonella Borrello commenta la manifestazione, resa possibile grazie all'impegno delle professoresse Valentina Colella e Valeria Malavenda del Centro sportivo scolastico del liceo.