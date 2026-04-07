Un incendio di grandi proporzioni si è verificato in un magazzino nella città di Ontario, in California. Sul luogo sono intervenuti oltre 100 vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Le autorità hanno riferito che le fiamme sono state appiccate da un piromane, senza altre cause ufficiali ancora confermate. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e non sono stati segnalati feriti.

Un grande incendio è divampato in un magazzino a Ontario, in California. Più di 100 Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme, appiccate da un piromane. “Questo incendio è stato subito identificato come di natura sospetta – ha dichiarato il vicecapo dei Vigili del fuoco – Sin dalle prime fasi è stato individuato un soggetto di interesse, che è stato arrestato”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Piromane appicca il fuoco dentro un magazzino in California: il gigantesco incendio visto

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