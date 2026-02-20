Ucraina attacchi russi su Kharkiv | scoppia un gigantesco incendio in un magazzino

Un drone russo ha colpito un magazzino a Kharkiv, causando un enorme incendio nel nord-est dell’Ucraina. L’attacco ha provocato la morte di una persona e ha danneggiato molte merci stoccate nell’edificio. Le fiamme si sono propagate rapidamente, creando una coltre di fumo visibile a distanza. Le autorità locali stanno intervenendo per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. La città si trova sotto costante pressione a causa dei ripetuti attacchi provenienti dal territorio russo.

Una persona è morta in un attacco con droni di Mosca sulla città di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Altre due persone sono rimaste ferite. Secondo i servizi di emergenza ucraini, un incendio è divampato in un magazzino di una delle imprese civili, coprendo un'area di almeno 3.000 metri quadrati.